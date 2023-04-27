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Прозвали "м'ясником Маріуполя". Заступника Шойгу скинули з посади, - соцмережі

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Москва, Четвер 27 квітня 2023 11:38
Прозвали "м'ясником Маріуполя". Заступника Шойгу скинули з посади, - соцмережі Фото: Михайло Мізінцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Марія Кучерявець

Заступника міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ Михайла Мізинцева звільнено з посади. Раніше він керував операцією в Сирії та облогою Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Як пише видання, проросійські Телеграм-канали, які пишуть про війну, повідомили про звільнення Мізінцева

"Про звільнення генерала Мізінцева з посади заступника міністра оборони написали провоєнний телеграм-канал "Рибар" та так званий "воєнкор" Олександр Сладков. Офіційно цю інформацію не підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Самі ж проросійські Телеграм-канали про причини звільнення не повідомляють.

Що відомо про Мізінцева?

Михайло Мізінцев відповідав за матеріально-технічне Збройних сил РФ. Він був призначений на посаду заступника міністра оборони Росії у вересні 2022 року.

Російський 60-річний генерал-полковник Михайло Мізінцев раніше очолював операцію в Сирії. В ЗМІ його називають "улюбленцем Путіна", відомо, що він уродженець Вологодської області.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя та віддавав накази бомбити пологовий будинок та драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми, внаслідок чого за ним закріпилося прізвисько "м'ясник Маріуполя".

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