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Шойгу отримав нового заступника. Ним став "улюбленець Путіна"

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Москва, Субота 24 вересня 2022 13:15
Шойгу отримав нового заступника. Ним став "улюбленець Путіна" Фото: Михайло Мізінцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Марія Кучерявець

Заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова, який відповідав за тил військ, звільнили. Замість нього призначили генерал-полковника Михайла Мізінцева, який стоїть за знищенням Маріуполя, його ще називають "улюбленцем Путіна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РІА Новини".

"На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізинця", - пишуть ЗМІ.

Тим часом повідомляється, що екс-заступника Шойгу перевели "на іншу роботу", але на яку так і не вказано.

Що відомо про Мізінцева?

Російський 60-річний генерал-полковник Михайло Мізінцев раніше очолював операцію в Сирії. В ЗМІ його називають "улюбленцем Путіна", відомо, що він уродженець Вологодської області.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя та віддавав накази бомбити пологовий будинок та драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми.

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Министерство обороны РФ Сергей Шойгу
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