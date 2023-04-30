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Минобороны РФ подтвердило отставку "мясника Мариуполя"

Фото: Михаил Мизинцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Валерия Полищук

Якобы оборонное ведомство РФ подтвердило отставку заместителя министра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Михаила Мизинцева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

На его должность уже назначили генерал-полковник Алексея Кузьменкова.

Сообщается, что Кузьменков в 2019 года занимал должность замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

Напомним, ранее издание "Медуза" сообщало, что Мизинцев отстранен от должности.

Отметим, что Мизинцев был назначен на должность замминистра обороны России в сентябре 2022 года.

Также известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми, после чего за ним закрепилось прозвище "мясник Мариуполя".

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