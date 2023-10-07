У Тернополі військові силоміць "запакували" чоловіка в бус. В ТЦК проводять перевірку

У Тернополі територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить службову перевірку через відео, на якому військові серед міста силоміць "пакують" чоловіка в мікроавтобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський обласний ТЦК СП та місцеве ЗМІ " 20 хвилин ".

Що сталося

Місцеве агентство "20 хвилин" опублікувало відео, на якому ймовірно співробітники Тернопільського ТЦК, силоміць затримують чоловіка. Декілька людей у формі "запакували" його в мікроавтобус.

Що кажуть в ТЦК

У місцевому ТЦК у дописі на сторінці у Facebook натякнули на неоднозначність ситуації, і що причиною затримання чоловіка нібито були словесні образи та зухвалість з боку громадян щодо співробітників центру комплектування, а також завдання удару військовослужбовцю.

"Для з`ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів", - заявили в центрі.

Водночас в ТЦК зазначили, що оповіщення громадян проводять військові з бойовим досвідом, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

"Разом з тим, нагадуємо про обов`язок громадян самостійно прибувати у ТЦК СП для оновлення свої облікових даних та проходження військово - лікарської комісії, яка встановлює ступень придатності до проходження військової служби", - додали в центрі.

Нагадаємо, раніше у Львівській області розгорівся скандал через відео з побиттям ухилянта співробітниками Самбірського ТЦК. У ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку, але пізніше правоохоронці затримали двох працівників ТЦК, які були причетні до побиття чоловіка.

Крім того, прес-офіцер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснював, що заборонено робити працівникам військкоматів при врученні повісток.

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