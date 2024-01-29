ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК, замечены нарушения, - Умеров

Понедельник 29 января 2024 00:45
UA EN RU
Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК, замечены нарушения, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Украины проводит внеплановые проверки ТЦК и СП в регионах, в ходе которых выявлено множество нарушений.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем множество нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно устранить все недостатки", - говорится в сообщении Умерова.

По его словам, проверки проводились в рамках шагов по очищению системы, это была важная и насыщенная неделя.

"Есть первые конкретные результаты. Благодарен СБУ, ГБР и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу. Продолжаем дальше, будут еще новости", - подчеркнул министр обороны.

Скандалы с ТЦК

Напомним, ранее во Львове якобы полиция жестко задержала мужчину в рамках мобилизации. Впрочем, оказалось, что мужчина вел себя агрессивно, поэтому его доставили в полицию.

Перед тем сообщалось, что в Тернополе ТЦК начал служебную проверку из-за видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на фоне ряда случаев, в которых могли быть нарушения полномочий сотрудников ТЦК, отметил, что они не имеют права проверять документы у граждан и силой задерживать военнообязанных мужчин прямо посреди улицы.

В конце декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо также заявил, что украинцам необходимо обращаться в полицию в случае нарушения прав со стороны представителей ТЦК. Офицер призвал при этом не забывать, что защита страны - это обязанность каждого гражданина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины ТЦК Рустем Умеров
NEWS
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России