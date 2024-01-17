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Лубінець: співробітники ТЦК не мають права затримувати чоловіків та перевіряти документи

Україна, Середа 17 січня 2024 14:54
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Лубінець: співробітники ТЦК не мають права затримувати чоловіків та перевіряти документи Фото: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Тетяна Степанова

Співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи у громадян та силою затримувати військовозобов'язаних чоловіків просто посеред вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв'ю NV.

Лубінець наголосив, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільного населення.

"Основне питання, яке порушують громадяни України, - це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", - зазначив омбудсмен.

Він зазначив, що його обурює застосування грубої сили до громадян України з боку працівників ТЦК.

За словами Лубінця, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників військкоматів і перевищення ними службових повноважень.

"Я не скажу, що вони системні (затримання чоловіків - ред.), що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються. Все дуже просто. Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки", - розповів він.

Лубінець додав, що після того, як факти підтверджуються, омбудсмен ставить це питання на рівні керівництва, "щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих".

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, раніше у Львові спалахнув скандал через те, що нібито поліція жорстко затримала чоловіка у рамках мобілізації. Втім, виявилося, що чоловік поводився агресивно, тому його доставили до поліції.

Перед тим повідомлялося, що у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою "пакують" чоловіка в мікроавтобус.

Наприкінці грудня начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що українцям необхідно звертатися в поліцію у разі порушення прав з боку представників ТЦК. Офіцер закликав при цьому не забувати, що захист країни - це обов'язок кожного громадянина.

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