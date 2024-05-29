Міноборони провело випробування техніки для евакуації з поля бою (фото)

Як пояснила начальниця відділу політик медичного постачання Департаменту охорони здоров'я Міноборони Валентина Оболенцева, під час евакуації кожна година зволікання може коштувати життя поранених бійців.

Під час демонстрації у випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників. Зокрема були продемонстровані автомобільна техніка й наземні роботизовані платформи.

Фото: Міноборони провело випробування техніки для евакуації з поля бою (mil.gov.ua)

"Нам потрібні безпілотні наземні машини для швидкої евакуації та підтримка партнерів для їх впровадження", - розповів заступник директора Департаменту охорони здоров'я Міноборони капітан медичної служби Олександр Данилюк.

Виробництво в Україні

Лише нещодавно Міноборони дозволило експлуатацію дев'яти наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Усі вони призначені для виконання різних завдань. Як приклад, деякі з них є носіями системи озброєння.

Зокрема в Україні планують почати власне виробництво обладнання для гуманітарного розмінування територій.