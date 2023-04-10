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Україна розпочне власне виробництво техніки для гуманітарного розмінування

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Понеділок 10 квітня 2023 08:31
Україна розпочне власне виробництво техніки для гуманітарного розмінування Фото: Україна почне виробляти техніку для розмінування (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Україні планують почати власне виробництво обладнання для гуманітарного розмінування територій.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, Мінстратегпром буде відповыдати за запуск локального виробництва техніки та обладнання для гуманітарного розмінування в рамках оновленої державної політики в цій галузі.

"На жаль, проблема з гуманітарним розмінуванням залишатиметься актуальною для нашої країни на роки. Але це і можливість для наших виробників освоїти виробництво такої техніки та обладнання. Зараз - для своєї країни, а колись - і для інших країн", - зазначив міністр.

На його думку, в Україні вистачить кваліфікованих виробників, які зможуть освоїти та виготовляти таку техніку.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що для прискорення розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.

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