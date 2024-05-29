Минобороны провело испытание техники для эвакуации с поля боя (фото)

Как объяснила начальница отдела политик медицинского снабжения Департамента здравоохранения Минобороны Валентина Оболенцева, во время эвакуации каждый час промедления может стоить жизни раненых бойцов.

Во время демонстрации в испытаниях приняли участие девять изделий от семи украинских производителей. В частности были продемонстрированы автомобильная техника и наземные роботизированные платформы.

Фото: Минобороны провело испытание техники для эвакуации с поля боя (mil.gov.ua)

"Нам нужны беспилотные наземные машины для быстрой эвакуации и поддержка партнеров для их внедрения", - рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения Минобороны капитан медицинской службы Александр Данилюк.

Производство в Украине

Только недавно Минобороны разрешило эксплуатацию девяти наземных роботизированных комплексов украинского производства. Все они предназначены для выполнения разных задач. В качестве примера некоторые из них являются носителями системы вооружения.

В частности, в Украине планируют начать собственное производство оборудования для гуманитарного разминирования территорий.