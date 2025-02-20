В Міноборони пояснили, що робити, якщо ВЛК чи ТЦК не приймають направлення в "Резерв+"

Електронні направлення до ВЛК та ТЦК

Зауважимо, що наприкінці минулого року Кабмін запровадив електронну форму направлення на ВЛК для медичного огляду під час мобілізації.

Наразі отримати її можна онлайн - за допомогою застосунку "Резерв+". Як працює нова функція, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, що нещодавно Кабінет міністрів затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю. Зокрема, їх заборонили направляти на проходження військово-лікарської комісії.

В окремому матеріалі РБК-Україна писало, як змінилися правила мобілізації в Україні.

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