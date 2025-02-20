В Міноборони пояснили, що робити, якщо ВЛК чи ТЦК не приймають направлення в "Резерв+"

Військово-лікарські комісії та ТЦК повинні приймати електронні направлення. Якщо цього не відбулося, варто повідомити про відмову до Міністерства оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови Міністерства оборони України Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.
"Хочу звернутися до наших громадян і попросити: якщо ТЦК або військово-лікарські комісії відмовляють вам у прийомі електронних направлень, обов'язково звертайтеся до нас і повідомляйте про такі випадки. Ми будемо це виправляти. Це поодинокі випадки, які пов’язані з новим продуктом. Я думаю, що не має бути жодних проблем, тому що законодавство вимагає приймати електронні направлення", - зауважила Черногоренко.
За її словами, завдяки електронним направленням через "Резерв+" навантаження на ТЦК має скоротитися вдвічі.
Зауважимо, що наприкінці минулого року Кабмін запровадив електронну форму направлення на ВЛК для медичного огляду під час мобілізації.
Наразі отримати її можна онлайн - за допомогою застосунку "Резерв+". Як працює нова функція, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо також, що нещодавно Кабінет міністрів затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю. Зокрема, їх заборонили направляти на проходження військово-лікарської комісії.
В окремому матеріалі РБК-Україна писало, як змінилися правила мобілізації в Україні.
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