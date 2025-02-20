В Минобороны объяснили, что делать, если ВВК или ТЦК не принимают направление в "Резерв+"

Электронные направления в ВВК и ТЦК

Заметим, что в конце прошлого года Кабмин ввел электронную форму направления на ВВК для медицинского осмотра во время мобилизации.

Сейчас получить ее можно онлайн - с помощью приложения "Резерв+". Как работает новая функция, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним также, что недавно Кабинет министров утвердил ряд изменений, касающихся лиц с инвалидностью. В частности, их запретили направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.

В отдельном материале РБК-Украина писало, как изменились правила мобилизации в Украине.

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