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Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК

Київ, П'ятниця 14 лютого 2025 15:48
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Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК Ілюстративне фото: в Україні осіб з інвалідністю не направлятимуть на ВЛК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю. Зокрема, їх заборонили направляти на проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Згідно з рішенням Кабміну, інформацію про наявність у громадянина інвалідності відтепер вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів за запитом особи з інвалідністю через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста. Така інформація відображатиметься в електронному військово-обліковому документі.

"Встановлено заборону на направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду", - уточнив Мельничук.

Також уряд дозволив подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, засвідчену органом соцзахисту, закладом охорони здоров'я, органом Пенсійного фонду України або нотаріально.

Фейк про мобілізацію людей з інвалідністю

Нагадаємо, у грудні з'явилися фейки про те, що з 1 січня в Україні почнуть мобілізацію осіб з інвалідністю. Це пояснювали "ліквідацією МСЕКів".

Своєю чергою в МОЗ зазначили, що всі особи з інвалідністю продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу і відстрочку від мобілізації.

До речі, раніше РБК-Україна писало про те, хто з українців має право на відстрочку від мобілізації.

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ВЛК Мобілізація в Україні
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