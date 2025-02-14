Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК

Кабінет міністрів затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю. Зокрема, їх заборонили направляти на проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram .

Згідно з рішенням Кабміну, інформацію про наявність у громадянина інвалідності відтепер вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів за запитом особи з інвалідністю через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста. Така інформація відображатиметься в електронному військово-обліковому документі.

"Встановлено заборону на направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду", - уточнив Мельничук.

Також уряд дозволив подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, засвідчену органом соцзахисту, закладом охорони здоров'я, органом Пенсійного фонду України або нотаріально.