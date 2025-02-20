В Міноборони пояснили, що робити, якщо ВЛК чи ТЦК не приймають направлення в "Резерв+"

Військово-лікарські комісії та ТЦК повинні приймати електронні направлення. Якщо цього не відбулося, варто повідомити про відмову до Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови Міністерства оборони України Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, завдяки електронним направленням через "Резерв+" навантаження на ТЦК має скоротитися вдвічі.

"Хочу звернутися до наших громадян і попросити: якщо ТЦК або військово-лікарські комісії відмовляють вам у прийомі електронних направлень, обов'язково звертайтеся до нас і повідомляйте про такі випадки. Ми будемо це виправляти. Це поодинокі випадки, які пов’язані з новим продуктом. Я думаю, що не має бути жодних проблем, тому що законодавство вимагає приймати електронні направлення", - зауважила Черногоренко.

Електронні направлення до ВЛК та ТЦК

Зауважимо, що наприкінці минулого року Кабмін запровадив електронну форму направлення на ВЛК для медичного огляду під час мобілізації.

Наразі отримати її можна онлайн - за допомогою застосунку "Резерв+". Як працює нова функція, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, що нещодавно Кабінет міністрів затвердив низку змін, які стосуються осіб з інвалідністю. Зокрема, їх заборонили направляти на проходження військово-лікарської комісії.

В окремому матеріалі РБК-Україна писало, як змінилися правила мобілізації в Україні.

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