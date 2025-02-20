В Минобороны объяснили, что делать, если ВВК или ТЦК не принимают направление в "Резерв+"

Военно-врачебные комиссии и ТЦК должны принимать электронные направления. Если этого не произошло, стоит сообщить об отказе в Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Украины Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, благодаря электронным направлением через "Резерв+" нагрузка на ТЦК должна сократиться вдвое.

"Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить: если ТЦК или военно-врачебные комиссии отказывают вам в приеме электронных направлений, обязательно обращайтесь к нам и сообщайте о таких случаях. Мы будем это исправлять. Это единичные случаи, которые связаны с новым продуктом. Я думаю, что не должно быть никаких проблем, потому что законодательство требует принимать электронные направления", - отметила Черногоренко.

Электронные направления в ВВК и ТЦК

Заметим, что в конце прошлого года Кабмин ввел электронную форму направления на ВВК для медицинского осмотра во время мобилизации.

Сейчас получить ее можно онлайн - с помощью приложения "Резерв+". Как работает новая функция, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним также, что недавно Кабинет министров утвердил ряд изменений, касающихся лиц с инвалидностью. В частности, их запретили направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.

В отдельном материале РБК-Украина писало, как изменились правила мобилизации в Украине.

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