У Міноборони пояснили, навіщо потрібен держреєстр військових і як він працюватиме

Єдиний електронний державний реєстр військовослужбовців повинен спростити життя захисників України, адже стане основою для надання всіх цифрових послуг. Для того, щоб його створити, Верховна Рада мала схвалити законопроект №12066.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко у Facebook.
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Заступниця міністра нагадала, що коли в Міністерства оборони не було "Резерв+", вже існував реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".
"Тепер, коли МОУ має застосунок "Армія+", остаточно постала потреба у повноцінному реєстрі й для військовослужбовців", - наголосила Черногоренко.
За її словами, єдиний державний реєстр військовослужбовців має спростити життя наших захисників.
"Він стане основою для надання всіх цифрових послуг для військовослужбовців, зокрема через застосунок "Армія+", - уточнила посадовиця.
Зазначимо, що 24 вересня 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано відповідний законопроект №12066 - щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також вдосконалення порядку ведення військового обліку.
Чим важливий проект закону №12066 (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Згідно з пояснювальною запискою, в цьому реєстрі Міністерством оборони України буде забезпечуватись збирання, зберігання, накопичення, актуалізація, облік, обробка, захист, знеособлення та гарантування унікальності записів даних:
Які зміни передбачає законопроект №12066 (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
У середу, 20 листопада, парламентарі схвалили проект закону 263 голосами.
Допис Черногоренко щодо схвалення законопроекту №12066 (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Черногоренко пояснила, що єдиний державний реєстр військовослужбовців:
При цьому для обміну інформацією всередині систем Міністерства оборони застосовуватиметься Military ID.
"Це - цифровий номер, який забезпечує конфіденційність персональних даних військового та вже використовується в застосунку "Армія+", - уточнила заступниця міністра.
Переваги Military ID (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
"До того ж усі дані, зібрані в реєстрі, не будуть містити чутливих деталей вашого життя. Тільки найголовніший мінімум, щоб дозволити швидко оформити відпустку чи подати рапорт на матеріальну допомогу", - зауважила Черногоренко.
Для захисту реєстру буде впроваджено Комплексну систему захисту інформації (КСЗІ).
Кіберзахист реєстру (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
За словами представниці МОУ, створення таких реєстрів - перший і найважливіший крок у цифровізації будь-якої сфери життя.
Реєстр дозволить отримувати більшість послуг у цифровому форматі (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
"Щоб військові могли займатися службою, а не паперами, має бути закладений надійний електронний фундамент", - підсумувала вона.
Допис Черногоренко щодо реєстру (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.
У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань.
Доступ до додатка мають лише чинні військові. Такий функціонал, як, наприклад, електронні рапорти, поки що доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту. Це пов'язано із низкою правових та технічних викликів.
У майбутньому застосунок планується масштабувати на всі Сили оборони України.
Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні е-рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).
Наприкінці жовтня в додатку запустили новий сервіс - онлайн-курси для військових. Повідомлялося також, що в "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів (які покривають різні етапи служби).
15 листопада стало відомо, що в застосунку "Армія+" з'явилась нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно подавати рапорт на переведення в іншу частину.
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