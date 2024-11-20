У Міноборони пояснили, навіщо потрібен держреєстр військових і як він працюватиме

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Навіщо потрібен реєстр військовослужбовців

Заступниця міністра нагадала, що коли в Міністерства оборони не було "Резерв+", вже існував реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

"Тепер, коли МОУ має застосунок "Армія+", остаточно постала потреба у повноцінному реєстрі й для військовослужбовців", - наголосила Черногоренко.

За її словами, єдиний державний реєстр військовослужбовців має спростити життя наших захисників.

"Він стане основою для надання всіх цифрових послуг для військовослужбовців, зокрема через застосунок "Армія+", - уточнила посадовиця.

Зазначимо, що 24 вересня 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано відповідний законопроект №12066 - щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також вдосконалення порядку ведення військового обліку.

Чим важливий проект закону №12066 (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Згідно з пояснювальною запискою, в цьому реєстрі Міністерством оборони України буде забезпечуватись збирання, зберігання, накопичення, актуалізація, облік, обробка, захист, знеособлення та гарантування унікальності записів даних:

про військовослужбовців Збройних сил України

про військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту

Які зміни передбачає законопроект №12066 (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

У середу, 20 листопада, парламентарі схвалили проект закону 263 голосами.

Допис Черногоренко щодо схвалення законопроекту №12066 (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Як працюватиме електронний реєстр

Черногоренко пояснила, що єдиний державний реєстр військовослужбовців:

зберігатиме всю необхідну (але для безпеки - обмежену інформацію) про військового в одному місці

зможе швидко надавати її на запит з інших державних реєстрів

При цьому для обміну інформацією всередині систем Міністерства оборони застосовуватиметься Military ID.

"Це - цифровий номер, який забезпечує конфіденційність персональних даних військового та вже використовується в застосунку "Армія+", - уточнила заступниця міністра.

Переваги Military ID (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

"До того ж усі дані, зібрані в реєстрі, не будуть містити чутливих деталей вашого життя. Тільки найголовніший мінімум, щоб дозволити швидко оформити відпустку чи подати рапорт на матеріальну допомогу", - зауважила Черногоренко.

Для захисту реєстру буде впроваджено Комплексну систему захисту інформації (КСЗІ).

Кіберзахист реєстру (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

За словами представниці МОУ, створення таких реєстрів - перший і найважливіший крок у цифровізації будь-якої сфери життя.

Реєстр дозволить отримувати більшість послуг у цифровому форматі (інфографіка: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

"Щоб військові могли займатися службою, а не паперами, має бути закладений надійний електронний фундамент", - підсумувала вона.

Допис Черногоренко щодо реєстру (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)