В Минобороны объяснили, зачем нужен госреестр военных и как он будет работать

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Зачем нужен реестр военнослужащих

Заместительница министра напомнила, что когда у Министерства обороны не было "Резерв+", уже существовал реестр военнообязанных "Оберіг".

"Теперь, когда у МОУ есть приложение "Армія+", окончательно возникла потребность в полноценном реестре и для военнослужащих", - подчеркнула Черногоренко.

По ее словам, единый государственный реестр военнослужащих должен упростить жизнь наших защитников.

"Он станет основой для предоставления всех цифровых услуг для военнослужащих, в частности, через приложение "Армія+", - уточнила чиновница.

Отметим, что 24 сентября 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект №12066 - насчет создания и функционирования Единого государственного реестра военнослужащих, а также совершенствования порядка ведения военного учета.

Чем важен проект закона №12066 (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Согласно пояснительной записке, в этом реестре Министерством обороны Украины будет обеспечиваться сбор, хранение, накопление, актуализация, учет, обработка, защита, обезличивание и гарантирование уникальности записей данных:

о военнослужащих Вооруженных сил Украины

о военнослужащих Государственной службы специального транспорта

Какие изменения предусматривает законопроект №12066 (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

В среду, 20 ноября, парламентарии приняли проект закона 263 голосами.

Сообщение Черногоренко о принятии законопроекта №12066 (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Как будет работать электронный реестр

Черногоренко объяснила, что единственный государственный реестр военнослужащих:

будет хранить всю необходимую (но для безопасности - ограниченную информацию) о военном в одном месте

сможет быстро предоставлять ее по запросу из других государственных реестров

При этом для обмена информацией внутри систем Министерства обороны будет применяться Military ID.

"Это - цифровой номер, который обеспечивает конфиденциальность персональных данных военного и уже используется в "Армія+", - уточнила заместитель министра.

Преимущества Military ID (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

"К тому же все данные, собранные в реестре, не будут содержать чувствительных деталей вашей жизни. Только самый главный минимум, чтобы позволить быстро оформить отпуск или предоставить рапорт на материальную помощь", - отметила Черногоренко.

Для защиты реестра будет внедрена Комплексная система защиты информации (КСЗИ).

Киберзащита реестра (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

По словам представительницы МОУ, создание таких реестров - первый и важнейший шаг в цифровизации любой сферы жизни.

Реестр позволит получать большинство услуг в цифровом формате (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

"Чтобы военные могли заниматься службой, а не бумагами, должен быть заложен надежный электронный фундамент", - подытожила она.

Пост Черногоренко о реестре (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)