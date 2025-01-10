У Міноборони пояснили, чому законопроект про демобілізацію не вносять в Раду

Демобілізація військових

Нагадаємо, що з нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроект.

У грудні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроект про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.

9 січня президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби.

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