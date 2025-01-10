В Минобороны объяснили, почему законопроект о демобилизации не вносят в Раду

"Закон наработан, уже готов к его передаче в Верховную Раду через Кабинет министров Украины. Однако для того, чтобы этот закон был передан, нами сегодня нарабатывается ряд механизмов для того, чтобы понять, каким образом мы сможем заменить то большое количество людей, которые подпадают под демобилизацию", - сказал он.

По словам Гаврилюка, сейчас нарабатываются новые формы и способы ведения боевых действий.

"Если так честно говорить, то нам нужно для этого еще три месяца", - подчеркнул заместитель министра обороны.