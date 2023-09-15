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У Міноборони пояснили, чому росіяни зменшили обстріли на сході

П'ятниця 15 вересня 2023 13:44
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У Міноборони пояснили, чому росіяни зменшили обстріли на сході Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Активність російських військових на сході України дещо знизилась, адже окупанти намагаються відновити сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Якщо стежити за цифрами, то по певних ділянках ми бачимо зниження активності ворога. У нас це спостерігається на Куп'янському та Лиманському напрямку. І там знижується кількість обстрілів. Але це зовсім не означає, що ворог відступив від своїх планів", - сказала вона.

Маляр зазначила, що наразі російські військові відновлюють свої сили, поповнюють втрачену техніку, яку знищили українські захисники.

Водночас наші бійці роблять все, щоб окупанти не мали змоги відновитися та рухатися вперед.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують контрнаступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Так, нещодавно вони звільнили Андріївку Донецької області. Проте на Бахмутському напрямку тривають активні бої.

ЗСУ також продовжують наступальну операцію у районі Вербового Запорізької області.

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