В Минобороны объяснили, почему россияне уменьшили обстрелы на востоке

Активность российских военных на востоке Украины несколько снизилась, ведь оккупанты пытаются восстановить силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Если следить за цифрами, то по определенным участкам мы видим снижение активности врага. У нас это наблюдается на Купянском и Лиманском направлении. И там снижается количество обстрелов. Но это совсем не значит, что враг отступил от своих планов", - сказала она.

Маляр отметила, что в настоящее время российские военные восстанавливают свои силы, пополняют утраченную технику, которую уничтожили украинские защитники.

В то же время наши бойцы делают все, чтобы оккупанты не могли восстановиться и двигаться вперед.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Так, недавно они освободили Андреевку Донецкой области. Однако на Бахмутском направлении продолжаются активные бои.

ВСУ также продолжают наступательную операцию в районе Вербового Запорожской области.

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