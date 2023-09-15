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Росіяни відступили під Бахмутом: де просунулися українські захисники

Бахмут, П'ятниця 15 вересня 2023 08:40
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Росіяни відступили під Бахмутом: де просунулися українські захисники Фото: українські бійці просуваються під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Контрнаступ ЗСУ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках продовжується. ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Як зазначив речник, Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

"Мають частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій мали успіх і оволоділи Андріївкою Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.

Росіяни відступили під Бахмутом: де просунулися українські захисники

скриншот deepstatemap.live

Також, за його словами, захисники продовжують наступальну операцію у районі Вербового Запорізької області.

Росіяни відступили під Бахмутом: де просунулися українські захисники

скриншот deepstatemap.live

Атаки росіян

Наші бійці продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ковальов заявив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Ласточкиного та Авдіївки. Протягом доби близько 10 разів спробували витіснити наші підрозділи із займаних позицій, але невдало. Також всі атаки ворога в районі Мар'їнки були відбиті.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень", - додав речник.

Звільнення Андріївки

Останніми днями українське командування повідомляло про просування українських захисників на південному фланзі Бахмутського напрямку. Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки під Бахмутом, проте інформація виявилася завчасною.

Вже зранку 15 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення населеного пункту у Донецькій області.

Більше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - у матеріалі РБК-Україна.

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