В Міноборони пояснили, чи дають право на відстрочку старі трирічні контракти

"Додаткова річ, яку ми також зробили, це ті люди, які зараз мають, наприклад, трирічні контракти, у які у них закінчаться, не знаю, завтра в нього закінчиться контракт, значить, це людина зможе отримати 6-місячну відстрочку по закінченню того контракту", - розповів він.

Банік наголосив, що такі військові "не стануть військовозобов'язаними післязавтра".

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що в Україні діятиме нова контрактна система військової служби, де тривалість гарантованої відстрочки залежатиме від бойового досвіду та років служби.

За словами міністра, головним принципом нової системи є справедливе врахування пройденого шляху військового. Чим довше триває служба, тим більшою буде гарантована відстрочка після завершення контракту.

Для всіх без винятку типів контрактів діятиме базова гарантована відстрочка тривалістю пів року. Подальший термін вираховуватиметься індивідуально за окремими механізмами, які зважають на специфіку контракту, бойовий досвід та стаж у війську.

Наприклад, якщо людина підписує піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців і проводить чотири з них на бойових позиціях, вона отримує 12 місяців відстрочки. Разом із базовою гарантією загальна тривалість становитиме 1,5 року.