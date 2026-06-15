В Минобороны разъяснили, дают ли право на отсрочку старые трехлетние контракты

"Еще одно, что мы также сделали, это те люди, у которых сейчас, например, трехлетние контракты, у которых они истекут, не знаю, завтра у него истечет контракт, значит, этот человек сможет получить 6-месячную отсрочку по истечении того контракта", - рассказал он.

Баник подчеркнул, что такие военные "не станут военнообязанными послезавтра".

Напомним, министр обороны Михаил Федоров сообщал, что в Украине будет действовать новая контрактная система военной службы, где продолжительность гарантированной отсрочки будет зависеть от боевого опыта и лет службы.

По словам министра, главным принципом новой системы является справедливый учет пройденного пути военного. Чем дольше длится служба, тем больше будет гарантированная отсрочка после завершения контракта.

Для всех без исключения типов контрактов будет действовать базовая гарантированная отсрочка продолжительностью полгода. Дальнейший срок будет рассчитываться индивидуально по отдельным механизмам, которые учитывают специфику контракта, боевой опыт и стаж в армии.

Например, если человек подписывает пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев и проводит четыре из них на боевых позициях, он получает 12 месяцев отсрочки. Вместе с базовой гарантией общая продолжительность составит 1,5 года.