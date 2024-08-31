ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони Японії запросило рекордний бюджет через загрозу Китаю

Субота 31 серпня 2024 01:45
UA EN RU
Міноборони Японії запросило рекордний бюджет через загрозу Китаю Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністерство оборони Японії в п’ятницю запросило рекордні 8,5 трлн єн (59 мільярдів доларів) бюджету на наступний рік для зміцнення оборони на південно-західних островах на тлі зростаючої загрози Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Представники японського оборонного відомства також зосередилися на безпілотній зброї та штучному інтелекті, щоб компенсувати зменшення кількості військовослужбовців унаслідок скорочення населення країни.

Запит міністерства на 2025 рік знаменує собою третій рік швидкого п’ятирічного плану військового нарощування Японії згідно з поточною урядовою стратегією безпеки. Японія планує витратити 43 трильйони єн (297 мільярдів доларів) до 2027 року, щоб подвоїти свої щорічні військові витрати приблизно до 10 трильйонів єн. Це робить її країною № 3 у світі за військовими витратами після США та Китаю.

6,7 мільярда доларів із бюджетного запиту на 2025 рік мають покрити витрати на зміцнення спроможності завдати удару у відповідь шляхом розробки та закупівлі ракет великої дальності та обладнання для їх запуску, у тому числі з есмінця типу "Іджіс". Приблизно одна третина з них йде на групу супутників, спрямовану на посилення можливостей виявлення діяльності, пов’язаної з ракетами, оскільки Північна Корея , Китай і Росія розробляють гіперзвукові ракети, які важче виявити та відстежити.

Нарощуючи військову підтримку, Японія змушена мати справу зі скороченням чисельності військ, тому 103 мільярди єн (710 мільйонів доларів) підуть на закупівлю безпілотників. 314 мільярдів єн (2,17 мільярда доларів) Міноборони хоче витратити на будівництво трьох нових багатоцільових компактних есмінців.

Нагадаємо, минулого тижня Філіппіни звинуватили Пекін у нових провокаціях у Південно-Китайському морі.

Влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Китай
NEWS
Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука
Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії