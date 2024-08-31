Міноборони Японії запросило рекордний бюджет через загрозу Китаю

Міністерство оборони Японії в п’ятницю запросило рекордні 8,5 трлн єн (59 мільярдів доларів) бюджету на наступний рік для зміцнення оборони на південно-західних островах на тлі зростаючої загрози Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Представники японського оборонного відомства також зосередилися на безпілотній зброї та штучному інтелекті, щоб компенсувати зменшення кількості військовослужбовців унаслідок скорочення населення країни.

Запит міністерства на 2025 рік знаменує собою третій рік швидкого п’ятирічного плану військового нарощування Японії згідно з поточною урядовою стратегією безпеки. Японія планує витратити 43 трильйони єн (297 мільярдів доларів) до 2027 року, щоб подвоїти свої щорічні військові витрати приблизно до 10 трильйонів єн. Це робить її країною № 3 у світі за військовими витратами після США та Китаю.

6,7 мільярда доларів із бюджетного запиту на 2025 рік мають покрити витрати на зміцнення спроможності завдати удару у відповідь шляхом розробки та закупівлі ракет великої дальності та обладнання для їх запуску, у тому числі з есмінця типу "Іджіс". Приблизно одна третина з них йде на групу супутників, спрямовану на посилення можливостей виявлення діяльності, пов’язаної з ракетами, оскільки Північна Корея , Китай і Росія розробляють гіперзвукові ракети, які важче виявити та відстежити.

Нарощуючи військову підтримку, Японія змушена мати справу зі скороченням чисельності військ, тому 103 мільярди єн (710 мільйонів доларів) підуть на закупівлю безпілотників. 314 мільярдів єн (2,17 мільярда доларів) Міноборони хоче витратити на будівництво трьох нових багатоцільових компактних есмінців.