Минобороны Японии запросило рекордный бюджет из-за угрозы Китая

Министерство обороны Японии в пятницу запросило рекордные 8,5 трлн иен (59 миллиардов долларов) бюджета на следующий год для укрепления обороны на юго-западных островах на фоне растущей угрозы Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Представители японского оборонного ведомства также сосредоточились на беспилотном оружии и искусственном интеллекте, чтобы компенсировать уменьшение количества военнослужащих в результате сокращения населения страны.

Запрос министерства на 2025 год знаменует собой третий год быстрого пятилетнего плана военного наращивания Японии согласно текущей правительственной стратегии безопасности. Япония планирует потратить 43 триллиона иен (297 миллиардов долларов) к 2027 году, чтобы удвоить свои ежегодные военные расходы примерно до 10 триллионов иен. Это делает ее страной №3 в мире по военным расходам после США и Китая.

6,7 миллиарда долларов по бюджетному запросу на 2025 год должны покрыть расходы на укрепление способности нанести ответный удар путем разработки и закупки ракет большой дальности и оборудования для их запуска, в том числе с эсминца типа "Иджис". Приблизительно одна треть из них идет на группу спутников, направленную на усиление возможностей выявления деятельности, связанной с ракетами, поскольку Северная Корея, Китай и Россия разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые труднее обнаружить и отследить.

Наращивая военную поддержку, Япония вынуждена столкнуться с сокращением численности войск, поэтому 103 миллиарда иен (710 миллионов долларов) пойдут на закупку беспилотников. 314 миллиардов иен (2,17 миллиарда долларов) Минобороны хочет потратить на строительство трех новых многоцелевых компактных эсминцев.