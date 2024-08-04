Тайвань готує своїх громадян до вторгнення Китаю, - WP

Влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю. Наразі справи у країни йдуть не дуже добре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Загроза Пекіна посилилася після того, як Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем. Він підкреслив свою готовність використати силу для досягнення цієї мети, відправивши дедалі більшу кількість військових літаків та військових кораблів для перевірки оборони острова.

Тайвань, у свою чергу, намагається покращити свою обороноздатність. Зокрема, продовжує обов'язкову військову службу та модернізує поточну підготовку резервістів у рамках ширшого зсуву в оборонній стратегії. Це робиться для того, щоб змусити Сі Цзіньпіна двічі подумати, перш ніж ризикнути та застосувати силу.

Проте молоді тайванці не відгукуються на заклик. Також нещодавно міністр оборони Веллінгтон Ку визнав, що нестача обладнання та інструкторів уповільнила спроби професіоналізувати підготовку резервістів.

"Я повинен чесно сказати, що нам потрібно швидко посилити (підготовку - Ред.), оскільки ще багато потрібно поліпшити", - сказав він у червні.

Як повідомляється, Тайвань хоче створити професійні резервні сили для підтримки 155 тисяч діючих солдатів. Усі тайванські чоловіки, які народилися у 2005 році чи пізніше, тепер зобов'язані записатися на рік служби, тоді як близько 2 млн колишніх солдатів мають проходити перепідготовку кожні два роки.

Але чиновники визнали, що відстають від графіка із планами щодо навчання резервістів та призовників щодо того, як доповнювати війська на передовій у разі війни. Лише 6% відповідних призовників (6936 осіб) взяли участь у нещодавно впровадженій 12-місячній програмі цього року. Більшість відклали військову службу, щоб спочатку вступити до університету, а це означає, що багато чоловіків 2005 року народження не буде навчено до 2027 року.

Ті, хто проходить військову службу цього року, не проходять очікуваної підготовки. Передбачалося, що обрана група призовників навчиться використовувати безпілотники, протитанкові ракети Kestrel та ракети класу "земля-повітря" Stinger, але цього року не було достатньої кількості курсантів, щоб розпочати навчання.

Повільний прогрес Тайваню у посиленні підготовки військ турбує військових експертів як у Вашингтоні, так і в Тайбеї, які закликають владу діяти швидше, щоб стримати Сі Цзіньпіна та запобігти війні.

Також WP зазначає, що у найбільшій армії світу - армії Китаю, налічується 2 млн діючих військовослужбовців, а також щорічно набирається близько 400 000 призовників. Крім того, оборонний бюджет країни у 230 млрд доларів у 13 разів перевищує бюджет Тайваню у 2023 році.