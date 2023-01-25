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У Міноборони Польщі заявили, що партнери можуть легко зібрати сотню танків для передачі Україні

Фото: заступник міністра національної оборони Польща Марцін Очепа (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародні партнери можуть легко зібрати сотню танків, аби передати Україні для боротьби проти російської агресії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заступника міністра національної оборони Польщі Марціна Очепу на у коментарі WP.PL.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Сьогодні Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2 та надала союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.

До того ж, у Берліні дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на Leopard 2.

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