У Міноборони Польщі заявили, що партнери можуть легко зібрати сотню танків для передачі Україні

Нагадаємо, вчора міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Сьогодні Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2 та надала союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.

До того ж, у Берліні дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на Leopard 2.

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