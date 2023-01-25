У Міноборони Польщі заявили, що партнери можуть легко зібрати сотню танків для передачі Україні

Міжнародні партнери можуть легко зібрати сотню танків, аби передати Україні для боротьби проти російської агресії
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заступника міністра національної оборони Польщі Марціна Очепу на у коментарі WP.PL.
Нагадаємо, вчора міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.
Сьогодні Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2 та надала союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.
До того ж, у Берліні дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на Leopard 2.
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