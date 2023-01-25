В Минобороны Польши заявили, что партнеры могут легко собрать сотню танков для передачи Украине

Напомним, вчера министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.

Сегодня Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 и предоставила союзникам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.

К тому же в Берлине дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на Leopard 2.

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