В Минобороны Польши заявили, что партнеры могут легко собрать сотню танков для передачи Украине

Международные партнеры могут легко собрать сотню танков, чтобы передать Украине для борьбы с российской агрессией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заместителя министра национальной обороны Польши Марцина Очепу в комментарии WP.PL.
Напомним, вчера министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.
Сегодня Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 и предоставила союзникам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.
К тому же в Берлине дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на Leopard 2.
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