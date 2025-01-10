У Міноборони Польщі не виключають можливості нападу Росії

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш допускає можливий напад Росії. Він вважає, що потрібно готуватися до будь-якого сценарію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Косіняк-Камиша в інтерв'ю RMF FM.
"Гібридні атаки відбуваються не тільки в Польщі, а й у всій Європі. Це частина війни, дуже небезпечна. Давайте не применшувати цього. Поширення брехні в інтернеті, спотворення фактів, маніпуляція та ослаблення соціального імунітету руйнують одну з основ безпеки. Це серйозний напад на Польщу", - сказав він.
Глава Міноборони нагадав про акти диверсій і саботажу, звернув увагу на те, що відбувається в Балтійському морі.
Косіняк-Камиш вважає, що Польща повинна бути готовою до будь-якого сценарію.
"Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Всі думали, що Росія не нападе на Україну. Будьмо розумнішими, будьмо готові", - наголосив міністр оборони Польщі.
Нагадаємо, раніше розвідка Естонії заявляла, що Росія готується до нової війни, не виключено, що це буде конфлікт з НАТО. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив можливість війни НАТО та РФ. Він закликав союзників готуватися до можливих ризиків.
Президент України Володимир Зеленський попереджав, що новими жертвами режиму Володимира Путіна можуть стати країни Балтії або Польща.
Минулого року журнал Newsweek змоделював можливу лінію фронту, якщо Москва нападе на європейські країни.
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