В Минобороны Польши не исключают возможности нападения России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допускает возможное нападение России. Он считает, что нужно готовиться к любому сценарию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Косиняк-Камыша в интервью RMF FM.
"Гибридные атаки происходят не только в Польше, но и во всей Европе. Это часть войны, очень опасная. Давайте не преуменьшать этого. Распространение лжи в интернете, искажение фактов, манипуляция и ослабление социального иммунитета разрушают одну из основ безопасности. Это серьезное нападение на Польшу", - сказал он.
Глава Минобороны напомнил об актах диверсий и саботажа, обратил внимание на то, что происходит в Балтийском море.
Косиняк-Камыш считает, что Польша должна быть готовой к любому сценарию.
"Надо быть готовым к любому сценарию. Все думали, что Россия не нападет на Украину. Будем умнее, будем готовы", - подчеркнул министр обороны Польши.
Напомним, ранее разведка Эстонии заявляла, что Россия готовится к новой войне, не исключено, что это будет конфликт с НАТО. Также министр обороны Германии Борис Писториус не исключил возможность войны НАТО и РФ. Он призвал союзников готовиться к возможным рискам.
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что новыми жертвами режима Владимира Путина могут стать страны Балтии или Польша.
В прошлом году журнал Newsweek смоделировал возможную линию фронта, если Москва нападет на европейские страны.
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