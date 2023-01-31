У Міноборони показали роботу польської САУ Krab на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Telegram.

Як зазначають у відомстві, польські САУ не затихають ні на мить, оскільки роботи у екіпажів артилерії більше, ніж достатньо.

"Ці "щипуни" дістають ворога за десятки кілометрів з такою точністю, що можуть влучити в коробочку з-під сірників", - додають у Міноборони.