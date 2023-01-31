В Минобороны показали работу польской САУ Krab на фронте
Украинские военные продолжают ликвидировать россиян при помощи польской самоходной артиллерийской установки Krab.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.
Как отмечают в ведомстве, польские САУ не затихают ни на мгновение, поскольку работы у экипажей артиллерии больше, чем достаточно.
"Эти "щипуны" достают врага за десятки километров с такой точностью, что могут попасть в коробочку из-под спичек", - добавляют в Минобороны.
Напомним, ранее в десантно-штурмовых войсках показали, как украинские защитники загнали в ловушку оккупантов при помощи САУ Krab.
Также мы писали, что в Польше развернули скрытую мастерскую, на которой в том числе ремонтируют САУ Krab.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.