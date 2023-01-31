ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны показали работу польской САУ Krab на фронте

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 15:34
В Минобороны показали работу польской САУ Krab на фронте Иллюстративное фото: в Минобороны показали работу польской САУ Krab на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают ликвидировать россиян при помощи польской самоходной артиллерийской установки Krab.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, польские САУ не затихают ни на мгновение, поскольку работы у экипажей артиллерии больше, чем достаточно.

"Эти "щипуны" достают врага за десятки километров с такой точностью, что могут попасть в коробочку из-под спичек", - добавляют в Минобороны.

Напомним, ранее в десантно-штурмовых войсках показали, как украинские защитники загнали в ловушку оккупантов при помощи САУ Krab.

Также мы писали, что в Польше развернули скрытую мастерскую, на которой в том числе ремонтируют САУ Krab.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира