В Минобороны показали работу польской САУ Krab на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, польские САУ не затихают ни на мгновение, поскольку работы у экипажей артиллерии больше, чем достаточно.

"Эти "щипуны" достают врага за десятки километров с такой точностью, что могут попасть в коробочку из-под спичек", - добавляют в Минобороны.