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В Польщі розгорнули приховану майстерню для ремонту техніки та артилерії з України, - WSJ

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Польща, Неділя 29 січня 2023 20:40
В Польщі розгорнули приховану майстерню для ремонту техніки та артилерії з України, - WSJ Фото: в Польщі розгорнули приховану майстерню для ремонту техніки та артилерії з України (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прихована польська ремонтна майстерня розпочала масштабну операцію з повернення на поле бою пошкодженої української артилерії та бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами видання, у розгалуженому фабричному комплексі, що оточений занедбаними будівлями, сотні техніків цілодобово працюють над ремонтом української артилерії та важкої бронетехніки та поверненням її на лінію фронту.

WSJ заявляє, що навколо майстерні розміром із футбольне поле, у якій розміщено три гармати AHS Krab постійно гудуть техніки, а повітря насичене запахом металевого пилу та автомобільного мастила. У двох "крабів", які виглядають як танки, але являють собою самохідні 155-мм гаубиці, відсутні частини гусениць, вони пронизані кульовими дірками та викривленим металом.

"Це насправді прибуло сюди в найгіршому стані, який ми бачили... Весь ствол був відсутній, тіло сильно пошкоджене", - сказав інженер Мірослав Сурованець, вказуючи на відновлену "Краб".

Ще один "Краб" виблискує чистотою, готовий до переправлення назад в Україну. На ремонт кожної одиниці фахівцям може знадобитися до двох місяців роботи. До того ж за даними видання, техніки повинні пройти ряд перевірок безпеки, перш ніж їх допустять на завод у місці.

Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки постійно спілкуються з техніками з України, багато з них були цивільними до війни, проте зараз навчають колег через зашифровані додатки, як ремонтувати все, від танків до ракет..

Нагадаємо, У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги для України.

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