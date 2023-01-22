Загнали в пастку за допомогою "Краба". ЗСУ показали, як знищили окупантів біля Бахмуту
Українські десантники продовжують нищити окупантів біля Бахмуту Донецької області. На цей раз росіян вдалося загнати в пастку за допомогою самохідної установки "Краб", потім ворога знищили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська (ДШВ) ЗСУ.
"Безпілотні літальні апарати 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України помітили скупчення живої сили противника в районі Бахмута.", - йдеться в повідомленні.
Як розповідають військові, координати миттєво передали бригадній мінометній батареї та самохідній установці "Краб".
"Вибухи 155-міліметрових снарядів загнали окупантів у посадку, а там вже їх чекали пристріляні нашими мінометниками сектора", - додають в ДШВ.
Згодом посадку зачистили штурмові підрозділи українських десантників.
Як повідомлялось, за минулу добу ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 600 окупантів.
Нагадаємо, авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження загарбників.
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