Загнали в пастку за допомогою "Краба". ЗСУ показали, як знищили окупантів біля Бахмуту

Українські десантники продовжують нищити окупантів біля Бахмуту Донецької області. На цей раз росіян вдалося загнати в пастку за допомогою самохідної установки "Краб", потім ворога знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська (ДШВ) ЗСУ.

"Безпілотні літальні апарати 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України помітили скупчення живої сили противника в районі Бахмута.", - йдеться в повідомленні. Як розповідають військові, координати миттєво передали бригадній мінометній батареї та самохідній установці "Краб". "Вибухи 155-міліметрових снарядів загнали окупантів у посадку, а там вже їх чекали пристріляні нашими мінометниками сектора", - додають в ДШВ. Згодом посадку зачистили штурмові підрозділи українських десантників.