В Міноборони показали будівництво оборонних рубежів в Донецької області (відео)

Фортифікації в Україні

В Україні будують фортифікації у багатьох областях. Зокрема, в Одеській області оновлюються, зміцнюються та створюються нові оборонні фортифікації. Задіяно близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

Також на півночі України щодня українські військові облаштовують оборонні рубежі та позиції. Також відбувається мінування місцевості.

Крім того, у Запорізькій області триває цілодобова робота з виробництва "зубів дракона" - загороджувальних пірамід, які допомагають в обороні від росіян.

Також голова Рівненської ОВА Олександр Коваль заявляв, що в Рівненській області облаштовують нові оборонні рубежі на кордоні з Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.