В Минобороны показали строительство оборонных рубежей в Донецкой области (видео)

Фортификации в Украине

В Украине строят фортификации во многих областях. В частности, в Одесской области обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. Задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.

Также на севере Украины ежедневно украинские военные обустраивают оборонительные рубежи и позиции. Также происходит минирование местности.

Кроме того, в Запорожской области идет круглосуточная работа по производству "зубов дракона" - заградительных пирамид, которые помогают в обороне от россиян.

Также глава Ровенской ОВА Александр Коваль заявлял, что в Ровенской области обустраивают новые оборонные рубежи на границе с Беларусью.

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