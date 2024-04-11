ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Міноборони показали будівництво оборонних рубежів в Донецької області (відео)

Донбас, Четвер 11 квітня 2024 14:42
UA EN RU
В Міноборони показали будівництво оборонних рубежів в Донецької області (відео) Фото: в Міноборони показали будівництво оборонних рубежів в Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Донецькій області продовжується будівництво оборонних рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Триває будівництво передових захисних ліній у Донецькой області", - йдеться у повідомленні.

Фортифікації в Україні

В Україні будують фортифікації у багатьох областях. Зокрема, в Одеській області оновлюються, зміцнюються та створюються нові оборонні фортифікації. Задіяно близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

Також на півночі України щодня українські військові облаштовують оборонні рубежі та позиції. Також відбувається мінування місцевості.

Крім того, у Запорізькій області триває цілодобова робота з виробництва "зубів дракона" - загороджувальних пірамід, які допомагають в обороні від росіян.

Також голова Рівненської ОВА Олександр Коваль заявляв, що в Рівненській області облаштовують нові оборонні рубежі на кордоні з Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні
NEWS
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні