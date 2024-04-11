В Минобороны показали строительство оборонных рубежей в Донецкой области (видео)
В Донецкой области продолжается строительство оборонных рубежей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"Продолжается строительство передовых защитных линий в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Фортификации в Украине
В Украине строят фортификации во многих областях. В частности, в Одесской области обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. Задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.
Также на севере Украины ежедневно украинские военные обустраивают оборонительные рубежи и позиции. Также происходит минирование местности.
Кроме того, в Запорожской области идет круглосуточная работа по производству "зубов дракона" - заградительных пирамид, которые помогают в обороне от россиян.
Также глава Ровенской ОВА Александр Коваль заявлял, что в Ровенской области обустраивают новые оборонные рубежи на границе с Беларусью.
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