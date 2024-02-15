Міноборони з початку року зареєструвало 20 зразків іноземної стрілецької зброї

З початку 2024 року Міністерство оборони України оформило свідоцтва про реєстрацію 20 зразків стрілецької зброї іноземного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, якого цитує відомство .

Як пояснив Гаврлюк, пістолети, кулемети, штурмові й снайперські гвинтівки світових виробників зброї підсилять бойові спроможності українських підрозділів.

Серед зареєстрованої продукції озброєння від відомих у світі компаній:

Colt;

Česká Zbrojovka;

DSS;

Heckler & Koch GmbH;

Browning.

Зокрема реєстраційні свідоцтва для експлуатації у військах отримали:

штурмові гвинтівки Colt;

кулемет PZD 556

чотири зразки 40-мм гранатометів виробництва США, Туреччини та Німеччини;

чотири типи монокулярів та бінокулярів нічного бачення чеського, американського та французького виробництва.

"Отримання реєстраційного свідоцтва для закордонних зразків озброєння та військової техніки дозволяє закуповувати їх та вводити до штатів військових частин", - пояснив Гаврилюк.

Озброєння для України

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, союзники Києва допомагають нашій країні, окрім фінансової та гуманітарної допомоги, також й озброєнням. Наприклад, вже сьогодні, 15 лютого, Міністерство оборони Іспанії анонсувало швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113.

Як розповідав міністр оборони України Рустем Умєров, під час останнього засідання "Рамштайн", головними темами були ППО, артилерія, винищувачі F-16 та дрони.