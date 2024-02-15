Минобороны с начала года зарегистрировало 20 образцов иностранного стрелкового оружия

С начала 2024 года Министерство обороны Украины оформило свидетельства о регистрации 20 образцов стрелкового оружия иностранного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, которого цитирует ведомство .

Как пояснил Гаврлюк, пистолеты, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки мировых производителей оружия усилят боевые возможности украинских подразделений.

Среди зарегистрированной продукции вооружение от известных в мире компаний:

Colt;

Česká Zbrojovka;

DSS;

Heckler & Koch GmbH;

Browning.

В частности регистрационные свидетельства для эксплуатации в войсках получили:

штурмовые винтовки Colt;

пулемет PZD 556

четыре образца 40-мм гранатометов производства США, Турции и Германии;

четыре типа монокуляров и бинокуляров ночного видения чешского, американского и французского производства.

"Получение регистрационного свидетельства для зарубежных образцов вооружения и военной техники позволяет закупать их и вводить в штаты воинских частей", - пояснил Гаврилюк.

Вооружение для Украины

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, союзники Киева помогают нашей стране, кроме финансовой и гуманитарной помощи, также и вооружением. Например, уже сегодня, 15 февраля, Министерство обороны Испании анонсировало скорую передачу Украине партии бронированных гусеничных машин M113.

Как рассказывал министр обороны Украины Рустем Умеров, во время последнего заседания "Рамштайн", главными темами были ПВО, артиллерия, истребители F-16 и дроны.