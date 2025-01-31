Міноборони планує полегшити походи до ТЦК й ВЛК: що пропонують

ТЦК та СП

Як пояснила Черногоренко, якщо людина стала на облік в одній області, а пізніше почала жити в іншій - вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше.

Зміни щодо відвідування ТЦК очікуються вже найближчим часом. Наразі це питання обговорюється з Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема цю ідею підтримує Офіс президента й Кабінет міністрів.

ВЛК

Аналогічний підхід стосуватиметься й військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Буквально до літа 2025 року ми відв'яжемося від конкретних ВЛК і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно людині. Це може бути і заклад охорони здоров'я державної власності, і приватна клініка. Вся екосистема медзакладів, де людині зручно це робити", - додала вона.

Як це працюватиме технічно

За словами Черногоренко, ТЦК й СП працюють з Єдиним державним реєстром "Оберіг".

"Відповідно зараз ми вже маємо цифрову інфраструктуру для того, щоб відв'язатися від конкретного ТЦК та СП. Працівник ТЦК відкриває інтерфейс і працює безпосередньо з людиною через єдину загальнонаціональну систему. Тому тут буде дуже швидко і легко зробити екстериторіальність", - зауважила вона.

У випадку з ВЛК й закладами охорони здоров'я, тут Міноборони також підготовлене, оскільки в Україні діє електронна система охорони здоров'я, яка буде здатна передавати відомству необхідні дані.

"Умовно придатність/непридатність може бути направлена нам для того, щоб швидко внести ці зміни і вивантажити людині в "Резерв+" ці дані", - пояснила Черногоренко.