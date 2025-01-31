Минобороны планирует облегчить походы в ТЦК и ВВК: что предлагают

Министерство обороны Украины планирует убрать необходимость приходить именно в тот территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СПП), где человек стоит на учете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя глава Министерства обороны Украины Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.
Как пояснила Черногоренко, если человек стал на учет в одной области, а позже начал жить в другой - он будет иметь возможность пойти именно в тот ТЦК, куда ему будет удобнее.
Изменения относительно посещения ТЦК ожидаются уже в ближайшее время. Сейчас этот вопрос обсуждается с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, эту идею поддерживает Офис президента и Кабинет министров.
Аналогичный подход будет касаться и военно-врачебных комиссий (ВВК).
"Буквально к лету 2025 года мы отвяжемся от конкретных ВВК и сможем проходить медицинский осмотр в любом учреждении здравоохранения, которое удобно человеку. Это может быть и учреждение здравоохранения государственной собственности, и частная клиника. Вся экосистема медучреждений, где человеку удобно это делать", - добавила она.
По словам Черногоренко, ТЦК и СП работают с Единым государственным реестром "Оберіг".
"Соответственно сейчас мы уже имеем цифровую инфраструктуру для того, чтобы отвязаться от конкретного ТЦК и СП. Работник ТЦК открывает интерфейс и работает непосредственно с человеком через единую общенациональную систему. Поэтому здесь будет очень быстро и легко сделать экстерриториальность", - отметила она.
В случае с ВВК и учреждениями здравоохранения, здесь Минобороны также подготовлено, поскольку в Украине действует электронная система здравоохранения, которая будет способна передавать ведомству необходимые данные.
"Условно пригодность/непригодность может быть направлена нам для того, чтобы быстро внести эти изменения и выгрузить человеку в "Резерв+" эти данные", - пояснила Черногоренко.
После полномасштабного вторжения, в стране действует военное положение и мобилизация. Недавно Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток, до 9 мая.
Подробнее о том, как изменилась мобилизация - в материале РБК-Украина "Медосмотр без ТЦК, но до 45 лет есть нюанс. Как изменились правила мобилизации в Украине".
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