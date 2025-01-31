Минобороны планирует облегчить походы в ТЦК и ВВК: что предлагают

ТЦК и СП

Как пояснила Черногоренко, если человек стал на учет в одной области, а позже начал жить в другой - он будет иметь возможность пойти именно в тот ТЦК, куда ему будет удобнее.

Изменения относительно посещения ТЦК ожидаются уже в ближайшее время. Сейчас этот вопрос обсуждается с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, эту идею поддерживает Офис президента и Кабинет министров.

ВВК

Аналогичный подход будет касаться и военно-врачебных комиссий (ВВК).

"Буквально к лету 2025 года мы отвяжемся от конкретных ВВК и сможем проходить медицинский осмотр в любом учреждении здравоохранения, которое удобно человеку. Это может быть и учреждение здравоохранения государственной собственности, и частная клиника. Вся экосистема медучреждений, где человеку удобно это делать", - добавила она.

Как это будет работать технически

По словам Черногоренко, ТЦК и СП работают с Единым государственным реестром "Оберіг".

"Соответственно сейчас мы уже имеем цифровую инфраструктуру для того, чтобы отвязаться от конкретного ТЦК и СП. Работник ТЦК открывает интерфейс и работает непосредственно с человеком через единую общенациональную систему. Поэтому здесь будет очень быстро и легко сделать экстерриториальность", - отметила она.

В случае с ВВК и учреждениями здравоохранения, здесь Минобороны также подготовлено, поскольку в Украине действует электронная система здравоохранения, которая будет способна передавать ведомству необходимые данные.

"Условно пригодность/непригодность может быть направлена нам для того, чтобы быстро внести эти изменения и выгрузить человеку в "Резерв+" эти данные", - пояснила Черногоренко.