Міноборони: про паритет з Росією в озброєнні говорити зарано, але працюємо над цим

"Ми над цим (паритетом в озброєнні, - ред.) працюємо. Відповідно до завдань визначених Верховним головнокомандувачем на 2024 рік, ми вживаємо усі заходи, як Міністерство оборони України сумісно із Міністерством стратегічних галузей промисловості щодо нарощування нашого оборонно промислового комплексу й збільшення в рази виробництва ракет, боєприпасів, озброєння й військової техніки", - розповів Гаврилюк.

За словами заступника міністра оборони, головна увага сьогодні приділена виробництву засобів протиповітряної оборони. Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості розроблений порядок постачання даного озброєння та техніки для посилення спроможностей нашої армії.

Також на озброєння приймаються й нові зразки, зокрема власного виробництва. Йдеться про, наприклад, переносні зенітно-ракетні комплекси, а також системи протиповітряної оборони з дальністю понад 100 кілометрів.

Як нагадав Гаврилюк, було спрощено нормативно-правову базу, що дозволяє прийняти на озброєння новий зразок озброєння, чи техніки протягом менше ніж 20 діб.

"Весь бюджет, який виділяється цього року на Сили оборони, буде практично весь спрямовано на оборонно промисловий комплекс", - додав Гаврилюк.

Виробництво зброї в Україні

Україна поступово нарощує своє виробництво зброї після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Як зазначав нещодавно міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, сильно зросло виробництво боєприпасів, але цього досі не вистачає для того, щоб покрити всі потреби.

Також Україна збільшує виробництво дронів. Нещодавно глава Мінстратегпрому розповідав, що до кінця року наша країна хоче виготовляти десятки тисяч безпілотників щомісяця.

Зокрема українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".