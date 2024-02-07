Міноборони опрацює пропозиції щодо закону про мобілізацію з профільним комітетом ВР

Під час підготовки законопроєкту про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України (МОУ) опрацює з профільним комітетом Верховної ради (ВР) всі пропозиції щодо покращення закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

"В процесі підготовки до другого читання команда МОУ працюватиме з профільним комітетом Верховної ради. В результаті цієї співпраці будуть враховані всі пропозиції, які покращать законопроєкт, а також зроблять ефективнішими державні політики щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби", - пише пресслужба.

Також зазначається на важливості того, щоб усі нормативно-правові зміни в інтересах захисників і захисниць були ухвалені та імплементовані якнайшвидше.

Законопроєкт про мобілізацію

25 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Через низку зауважень його було відкликано, після чого в Раду вже 30 січня внесли оновлений законопроєкт.

В ньому уряд запропонував знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але що стосується санкцій для ухилянтів, то тепер їх пропонують запроваджувати через суд. Більше про ключові нововведення з проєкту РБК-Україна розписувало окремо в матеріалі.

Сьогодні, 7 січня, Верховна рада ухвалила законопроєкт в першому читанні.