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Минобороны проработает предложения по закону о мобилизации с профильным комитетом ВР

Среда 07 февраля 2024 15:30
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Минобороны проработает предложения по закону о мобилизации с профильным комитетом ВР Фото: Минобороны проработает предложения по закону о мобилизации с профильным комитетом ВР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

При подготовке законопроекта о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины (МОУ) проработает с профильным комитетом Верховной рады (ВР) все предложения по улучшению закона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

"В процессе подготовки ко второму чтению команда МОУ будет работать с профильным комитетом Верховной рады. В результате этого сотрудничества будут учтены все предложения, которые улучшат законопроект, а также сделают более эффективными государственные политики по мобилизации, воинского учета и прохождения службы", - пишет пресс-служба.

Также отмечается важность того, чтобы все нормативно-правовые изменения в интересах защитников и защитниц были приняты и имплементированы как можно быстрее.

Законопроект о мобилизации

25 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Из-за ряда замечаний он был отозван, после чего в Раду уже 30 января внесли обновленный законопроект.

В нем правительство предложило снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Но что касается санкций для уклонистов, то теперь их предлагают вводить через суд. Больше о ключевых нововведениях по проекту РБК-Украина расписывало отдельно в материале.

Сегодня, 7 января, Верховная рада приняла законопроект в первом чтении.

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