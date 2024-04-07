Міноборони оновило алгоритм рекрутингу до ЗСУ: як записатися до війська
Міністерство оборони почало впоряджувати новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України, який відбуватиметься в чотири етапи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook пресслужби Міноборони.
"Міністерство оборони України повідомляє про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил. Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн", - заявили в міністерстві.
Згідно з оприлюдненою інфографікою, рекрутинг до ЗСУ передбачає чотири етапи.
Перший етап
Зокрема, на першому етапі можна обрати посаду та військову частину, звернувшись до рекрутерів у центрах рекрутингу:
- на базі ЦНАПів,
- на онлайн-платформах www.lobbyx.army, www.work.ua/zsu, www.defence.robota.ua, www.olx.ua/uk/rabota,
- на сайтах військових частин,
- у рекрутингових центрах окремих військових частин чи в ТЦК СП.
Другий етап
Після обрання посади на другому етапі відбувається комунікація з відповідною військовою частиною, де треба пройти співбесіду, перевірити фізичну підготовку та пройти психолого-діагностичне тестування.
За підсумками цього етапу надається рекомендаційний лист від військової частини, з яким необхідно звернутися до ТЦК.
Третій етап
На третьому етапі особа з рекомендаційним листом повинна відвідати ТЦК СП для уточнення особових даних, проходження ВЛК та проходження професійного відбору та формування особової справи.
Як пояснюють у Міноборони, у разі, якщо під час відбору визначається невідповідність кандидата обраній посаді, йому чи їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній військовій частині.
Четвертий етап
На фінальному, четвертому, етапі видається направлення для проходження військової служби.
У разі, якщо кандидат має досвід проходження військової служби протягом останніх 10 років, він отримує направлення безпосередньо до визначених військових частин згідно з наданими рекомендаційними листами.
Якщо ж такого досвіду немає, кандидата відправлять до навчального центру.
Законопроєкт про мобілізацію
Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.
У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.
Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.
Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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