Минобороны обновило алгоритм рекрутинга в ВСУ: как записаться в армию
Министерство обороны начало упорядочивать новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины, который будет происходить в четыре этапа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы Минобороны.
"Министерство обороны Украины сообщает о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Алгоритм призван заменить устаревшие подходы – понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн", - заявили в министерстве.
Согласно обнародованной инфографике, рекрутинг в ВСУ предусматривает четыре этапа.
Первый этап
В частности, на первом этапе можно выбрать должность и воинскую часть, обратившись к рекрутерам в центрах рекрутинга:
- на базе ЦНАПов,
- на онлайн-платформах www.lobbyx.army, www.work.ua/zsu, www.defence.robota.ua, www.olx.ua/ru/rabota,
- на сайтах воинских частей,
- в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей или в ТЦК СП.
Второй этап
После избрания должности на втором этапе проходит коммуникация с соответствующей воинской частью, где необходимо пройти собеседование, проверить физическую подготовку и пройти психолого-диагностическое тестирование.
По итогам этого этапа предоставляется рекомендательное письмо от воинской части, с которым необходимо обратиться в ТЦК.
Третий этап
На третьем этапе лицо с рекомендательным письмом должно посетить ТЦК СП для уточнения личных данных, прохождения ВЛК и прохождения профессионального отбора и формирования личного дела.
Как объясняют в Минобороны, в случае, если при отборе определяется несоответствие кандидата на избранной должности, ему или ей приоритетно предлагаются другие должности в избранной воинской части.
Четвертый этап
На финальном, четвертом этапе выдается направление для прохождения военной службы.
В случае, если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет, он получает направление непосредственно в определенные воинские части согласно предоставленным рекомендательным письмам.
Если такого опыта нет, кандидата отправят в учебный центр.
Законопроект о мобилизации
В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.
В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.
Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов 14 дней между первым и вторым чтением законопроект о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.
Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.
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