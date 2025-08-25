У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

"Рамштайн"

Нагадаємо, останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Як тоді заявив глава Міноборони України Денис Шмигаль, Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.

Також стало відомо, що США запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України.

Крім того, про надання додаткових пакетів допомоги оголосили Німеччина, Канада, Нідерланди, Норвегія і Швеція.