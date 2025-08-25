UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

Фото: наступний "Рамштайн" відбудеться 9 вересня у Лондоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня у Лондоні.

Як передає РБК-Україна, про це "Суспільному" повідомив речник Міністерства оборони Німеччини.

За його словами, засідання проведуть у змішаному форматі, порядок денний поки не розголошують.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", - пояснив речник Міноборони Німеччини.

"Рамштайн"

Нагадаємо, останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Як тоді заявив глава Міноборони України Денис Шмигаль, Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.

Також стало відомо, що США запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України.

Крім того, про надання додаткових пакетів допомоги оголосили Німеччина, Канада, Нідерланди, Норвегія і Швеція.

