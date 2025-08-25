В Минобороны Германии сообщили дату и место следующего заседания "Рамштайн"

"Рамштайн"

Напомним, последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.

Также стало известно, что США запускают совместно с НАТО новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины.

Кроме того, о предоставлении дополнительных пакетов помощи объявили Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция.