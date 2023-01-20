У Міноборони Німеччини "не бачать зв'язку" між поставками танків Leopard 2 і Abrams

Надання Україні німецьких танків Leopard 2 не повинне бути прив'язане до поставок американських Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса телеканалу ARD .

У відповідь на запитання, чи готовий Берлін передати Києву важкі броньовані машини лише у випадку аналогічних дій з боку Вашингтона, посадовець заявив, що "не бачить зв'язку між двома цими поставками".

Водночас Пісторіус зазначив, що наразі німецький канцлер Олаф Шольц обговорює з президентом США Джо Байденом тему надання танків Leopard 2 без Abrams.

"Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього питання в найближчі кілька днів. Але сьогодні я не можу сказати вам, який вигляд воно матиме", - додав міністр оборони.